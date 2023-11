Egykori trénere meghatódva beszélt az elhunyt klasszisról: „Benedek Tibit máig képtelen vagyok elengedni”

Vízilabdázó olimpiai bajnokaink felsőfokon szólnak Lakics Ilonáról, aki megtanította őket helyesen úszni. Biztosan így tenne Benedek Tibor is, aki sajnos azonban már nincs közöttünk...

Lakics Ilona sok klasszist tanított úszni

„Sose feledem, Benedek és Varga Zsolt a régi Csasziban egészen fiatal korukban a medencéből egy magas falnak dobálták a labdát az edzés előtt és után” – nyilatkozta a Metropolnak Lakics Ilona. „A lehető legjobb barátok voltak, edzőtáborban, világversenyeken mindig közös szobában aludtak. Bár nem vagyok a pólóban szakmabéli, de biztosra veszem, hogy Varga Zsolti számos szakmai fogást örökölt Tibitől, akit máig nem tudok elengedni..."

Ilike maga is versenyszerűen úszott, majd 1977-től a KSI úszóit pallérozta. 1983 után aztán Dömötör Zoltán exkapitányunk kérésére már csak a pólósokat oktatta a helyes kar- és lábtempóra. Manapság, nyugdíjasként, az Oázis SE nebulóival teszi ezt heti 3-szor három órában.

Benedek Tibor bő három évvel ezelőtt hagyott itt minket – Fotó: Dömötör Csaba

„A munka az, ami éltet, és persze a tanítványaim szeretete, amit naponta érzékelek. Varga Zsoltnak különösen drukkolok, azt kívánom, nyerje meg a párizsi olimpiát, amiben segítségére lehet Vámos Márton és Angyal Dávid, mert őket is tanítottam helyesen úszni” – fogalmazott Ilona, akit pénteken a BVSC-uszoda különtermében köszöntenek a 70. születésnapján.

Az edzőnő sokáig dolgozott Széchy Tamás, az úszók volt kapitánya keze alatt. Tőle tanulta a szakmát, az úszósport technikai finomságait, nem csoda, hogy összesen 44 évet töltött el az edzői pályán.

„Széchy kőkemény mester volt, a megerőltető edzéseket csak akkor fejezte be, ha a tanítványai teljesítették a megkövetelt szintidőket. De a neki beosztott trénereknek is számos továbbképzést tartott, szombatonként például leültetett bennünket, és előadásainak ismeretét ellenőrizte. Ez adott lehetőséget arra, hogy például Hargitay Andrásék, Verrasztó Dávidék kartempója tökéletesre csiszolódjék. Széchy még biomechanikai ismeretanyagot is megkövetelt tőlünk. Később Széles Sándortól is sokat tanulhattam, arra is büszke vagyok, hogy tanítványomként a mostani híres tréner, Virth Balázs is megfordult a kezem alatt” – tette hozzá Lakics Ilona.