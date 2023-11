Élete formájában véd a magyar válogatott kapusa, megszólalt a riválisról

Egyhetes huzavona után dőlt el, az eredeti helyszínen, Szófiában rendezik meg csütörtökön a Bulgária-Magyarország labdarúgó Eb-selejtezőt (18.00, M4 Sport). A tét óriási, együtesünk már egy ponttal is ott van a jövő nyári, németországi Európa-bajnokságon. A huzavona nem viselte meg a szerdán elutazó keretet, ezt mondta a csapat cserekapusa, az NB I-ben remeklő paksi Szappanos Péter is.

Szappanos (balra) jó eséllyel ezúttal is a kispadon kezd Fotó: Szabó Miklós

Szappanos a Debrecen elleni vasárnapi bajnokin több kiváló védése mellett hárította Dzsudzsák Balázs büntetőjét is úgy, hogy a kipattanó labdát a hajdúsági veterán játékos másodszorra sem tudta Szappanos hálójába továbbítani.

- Igyekeztem – emlékezik szerényen ritka bravúros védéseire Szappanos.

Az motivált, hogy az utolsó másodpercig esélyt hagyjak mezőnyjátékosainknak az egyenlítésre. Sajnos nem sikerült, kikaptunk 1-0-ra.

A játékos hétfőtől már a telki edzőtáborban készül a bolgárok és a montenegróiak elleni Eb-selejezőre. A keret csak kedden délben tudta meg a részleteket a csütörtöki meccsről, ennek a bolgárok példátlan komédiája az oka.

-Nem befolyásolt ez a huzavona – nyilatkozta a Metropolnak Szappanos. - Játszani kell, hát akkor játszunk. Egy pont elég a döntőhöz, de ha három lesz, az sem baj. Annyit tudok, új szövetségi kapitány dirigál Bulgáriában, ebből fakadóan játékosai mindent elkövetnek majd a győzelemért.

Marco Rossi keretében sok a sérült, de Szappanos szerint nincs pánik a csapatnál. Mint mondja, korábban is jelentkeztek hasonló gondok a válogatottnál, de azokat is megoldották, és ezúttal sem lesz ez másként.

- Botka Endre befutott Telkibe, noha a Fehérvár FC elleni vasárnapi bajnokit kihagyta a láza miatt. Ugyanígy Sallai Roland is edz, ha a combja rendben, és játékra kész, akár Bulgária ellen is pályára léphet – tette hozzá Szappanos, aki tavaly a görögök ellen mutatkozott be a válogatottban. Ismeri Rossi sorrendjét, így azt is tudja jól, Dibusz kezd a kapuban.