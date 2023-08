Világbajnoki pólót kapott Schmitt Pál, itt vannak a részletek

Óriási volt az öröm szombaton Schmitt Pál családjában, ahol nem csak pusztán a világbajnok férfi pólósok sikerét ünnepelhették meg. A két unoka, Vígvári Vince és Vendel ugyanis az aranyérmes csapat tagjai voltak, s a testvérek már meg is látogatták a boldog nagyszülőket. A MOB korábbi elnöke és felesége, Makray Katalin boldogan fogadta az unokákat.

Fotó: Schmitt Pál

A nagypapa a Mandinernek arról is beszélt, hogyan alakult, hogy a testvérek a vízipóló mellett kötöttek ki.

Sokszor úgy dől el egy családban, hogy ugyanabban a sportágban fognak jeleskedni a gyerekek, hogy egyszerűbb a két gyereket, jelen esetben a két fiút egy fuvarral mondjuk ugyanarra az edzéshelyszínre hozni-vinni

– kezd bele Schmitt Pál annak felidézésébe, hogy milyenek is voltak azok az idők, amikor a kicsi Vendelt és Vincét még csak úszóedzésekre vitték hol a szülők, hol a nagyszülők.

- Nálunk családi minimum volt, hogy a gyerekeknek meg kellett tanulniuk úszni, a későbbi teniszező lányaink, Alexa, Gréta és Petra, sőt mind a hat unoka is így kezdték már 3-4 évesen

A Jövő SC-ben kezdték Vendelék, kitűnő edzők, például Perjámosi Katalin, vagy például a Kós Hubertet is felnevelő Magyarovits Zoltán is foglalkozott velük. Nagyon sokat segített a későbbi pályájukban, hogy nagyon jól és nagy sebességgel tanulnak meg úszni, állóképességeben, gyorsaságban a világon bárkivel felveszik a versenyt,

de mivel a fiúk édesapja, Vigvári Csaba is vízilabdázott, így ez egy magától értetődő választás volt esetükben”.

A találkozó során a nagypapa felhúzta az egyik fiú világbajnoki pólóját is.

Schmitt szerint megvan az esély arra, hogy Vince és Vendel olimpiai bajnok is legyen.

- Szerintem akár három olimpiai ciklus is bennük lehet, és persze nagy teher jött le róluk azzal, hogy a magyar csapatnak most már megvan a párizsi olimpiára szóló kvalifikációja, de először kerüljenek be az utazókeretbe. Az sem lesz egyszerű, de úgy látom, megvan bennük a belső hajtóerő és a kellő szakmai alázat ahhoz, ami akár egy olimpiai bajnoki címhez kell, s őszintén szólva, szívesen bővítenénk ezt a „klubot” itthon, akár családon belül is”