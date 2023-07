„Nagyon nehéz” – Szoboszlait brutális változás várta Liverpoolban

Szoboszlai Dominik már az első edzésen rárúgta az ajtót a Liverpool focistáira: a magyar válogatott ifjú csapatkapitányánál jobban egyedül Mohamed Szalah teljesített a terheléses futásteszten. Új csapattársai közül többen is elismerően (csodálkozva?) gratuláltak az állóképességéhez. Kell is a fittség, hiszen az előző, elbaltázott szezon után Jürgen Klopp vezetőedző durva változtatásokról döntött az angol sztárklubnál.

Vérét vették Szoboszlainak a futás közben, szuper eredményt mértek Fotó: liverpoolfc.com

A Liverpool csak az 5. helyen végzett a Premier League-ben, így lemaradt a Bajnokok Ligája-szereplésről. A váratlanul gyenge szereplés okai közt többek között azt sejti a német szakvezető, hogy nem volt megfelelő a tavaly nyári felkészülés. A Vörösök akkor már az első héten ázsiai túrára indultak – hogy aztán a focistái egymás után dőljenek ki sérülten, és a hajrában az erőnlétük is gyengének tűnt. Klopp és stábja ezért most előbb odahaza, majd egy németországi edzőtáborban gondoskodik a megfelelő alapozásról. Ennek volt része az a futóteszt is, amelyen Szoboszlai fényesen bizonyította a terhelhetőségét.

– Nagyon nehéz, de nagyon jó volt – mondta az úgynevezett laktátteszt után fáradtan, de elégedetten Szoboszlai Dominik, akinek az állóképessége (pontosabban futóképessége) láttán elismerően csettinthettek új kollégái.

Az is a remek erőnlétű magyar labdarúgó malmára hajtja a vizet, hogy Klopp tavaly új hadrendet választott, amelybe Szoboszlai sokkal inkább beilleszthető, mint a korábbi liverpooli felállásba. A Karlsruhe és a Fürth elleni felkészülési meccsek mellett a fekete-erdei edzőtáborra, majd az ázsiai túrára tervezett csapatépítő programok segítik a beilleszkedését új csapatába. Tanulva a tavalyi hibából, a Liverpool most csak ezután megy Szingapúrba, ahol a Leicester City és a Bayern München ellen lép pályára. Végül az augusztus 13-ai bajnoki rajt (Chelsea–Liverpool) előtt újra egy német csapat, a Darmstadt ellen hangolnak majd Szoboszlaiék.

– Nem hiszem, hogy csak az első heti ázsiai utazás miatt szenvedtünk egész évben, de kétségkívül jobb lett volna másképp csinálni. Tanultunk ezekből a dolgokból – mondta Klopp.

Ezeken a mérkőzéseken a középpályás sor teljes reformja, megfiatalítása néz ki: miután távozott a 37 évesen is futógép James Milner, a jelek szerint Szoboszlai posztriválisai közül a 33 éves Jordan Henderson is eligazolhat 12 liverpooli szezon után (őt több szaúdi csapat csábítja, az angliai fizetése többszöröséért). A 22 éves magyar klasszis mellett Kloppék szerződtették Brightonból a 24 éves, világbajnok argentin Alexis Mac Allistert, és közel a megállapodás a Southampton 19 éves belga védekező középpályásával, Roméo Laviával is.