Máris világsztárok követik Szoboszlai minden lépését

Szoboszlai Dominik július 10-én, hétfőn érkezett vissza Liverpoolba Magyarországról, másnap pedig első edzésén vett részt Angliában. A 22 éves középpályás az Instagramra feltöltött fotók alapján remekül érezte magát.

„Nagyszerű első edzés a srácokkal” – írta posztja mellé Szoboszlai Dominik. A 32-szeres magyar válogatott futballista lassan egymillió követővel rendelkezik ezen a platformon, az pedig külön öröm lehet számára, hogy már most rengeteg csapattársa be is követte. Többek között Cody Gakpo, Diogo Jota, Ibrahima Konaté, a csapatkapitány Jordan Henderson, Luis Díaz, Trent Alexander-Arnold, Virgil Van Dijk és a másik friss igazolás, Alexis Mac Allister is baráti viszonyt ápol vele. Gakpo még kommentet is írt a magyar focista bejegyzése alá.

Alisson Becker, Andrew Robertson, Darwin Nunez, Mohamed Szalah és Thiago viszont még nem követte be a 70 millió eurós (26 milliárd forint) új igazolást. Szoboszlai először július 19-én, szerdán a Karlsruhe ellen játszhat először egy németországi edzőmérkőzésen.