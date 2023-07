Itthon akar világbajnok lenni a magyar olimpikon

Gőzerővel készül a budapesti világbajnokságra Hárspataki Gábor. Magyarország első és eddigi egyetlen olimpiai érmes karatékája úgy látja, a tokiói bemutatkozás azzal együtt is jót tett sportágának, hogy nem lettek az olimpiai program állandó részesei. Az MTK Budapest 27 esztendős sportolója fontos pillanatairól, felelősségről, jövőbeli terveiről mesélt mindössze három hónappal a hazai rendezésű vb előtt.

Fotó: MTI

A sportoló egyértelmű céllal vág neki az idei, hazai világbajnokságnak.

Szeretnék világbajnoki aranyérmet nyerni. Aztán szeretném, hogy kimondják, hogy kikerültünk újra az olimpiára. Ha ezek nem sikerülnek, bizonyos ideig szeretném még csinálni a versenyzést – hogy meddig, azzal kapcsolatban sok a kérdőjel –, és ha eljön a visszavonulás ideje, edzőként folytatni. Ehhez a szakedzői és a személyi edzői képesítésem is megvan, és így szeretném segíteni a következő generációt

- mondta Hárspataki.

A 27 éves sportoló nagy bánata, hogy a karate a következő olimpián nem lehet ott, de 2028-ban még összejöhet számára az ötkarikás ismétlés.

Párizsban az utcai sportokra szeretnének nagyobb hangsúlyt fektetni. Sajnos ez így alakult. Most kicsit lengünk a levegőben, és reménykedünk. A 2028-as Los Angeles-i olimpia shortlistjére felkerültünk, azaz a karate is ott van azon kilenc-tíz sportág között, amelyből majd öt bekerül ismét a programba. Nagyon reméljük, hogy a felnőttvilágbajnokság után, a nyakunkban egy-egy gyönyörű éremmel hallhatjuk majd, miként bejelentik, újabb olimpiai ciklus vár majd ránk.

Hárspataki és a tokiói bronzérem, Fotó: Platinum E-Space Hungary Zrt.

A mai napig pályafutása egyik csúcspontjaként gondol a tokiói olimpiára és az ott megszerzett harmadik helyre:

- Amikor lefújták a meccset különleges pillanat volt, de életem legszebb élménye mégis talán az, amikor a repülőtéren több mint 150 ember fogadott, mint olimpiai bronzérmest. Szívesen gondolok arra is, mikor még a felkészülés alatt Berki Krisztiánnal (London 2012-es olimpiai bajnoka lólengésben – a szerk.) találkoztam, aki biztatott, bármire képes lehetek és meg fogom tudni csinálni. Van is rólunk két kép, az egyiken, mint támogatóm, a másikon, ahogy egy évvel később az olimpiai érmesek táborában köszönt. Neki volt egy nagyon szép gondolata arról, hogy most elértem valami olyan dolgot, amit nagyon sokan elismernek, innentől rajtam áll, hogy jó vagy rossz irányba viszem-e mindezt tovább.