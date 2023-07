„Simán továbbjutunk" – könnyed sikert vár a Fradi-legenda a BL-visszavágón

A sorozatban ötszörös magyar bajnok együttes múlt kedden a szűk és műfüves pálya, valamint a hűvös idő miatt nem tudta érvényesíteni nagyobb játéktudását, de az Üllői úton (szerda, 18 óra, tv: M4 Sport) a szigetországi együttes érezheti majd magát hasonlóan kényelmetlenül. A Groupama Arénában a pálya nagyobb méreteinek köszönhetően az FTC-nek már lesz helye támadni, ráadásul a nyári kánikula is szokatlan lehet majd az északiaknak.

Zoran Kuntics Fotó: Szabó Miklós

Félprofi ellenfél



Tavaly a kazah Tobol elleni nyitópárharcban a hosszú utazás és a nagy időeltolódás okozott nehézséget a zöld-fehéreknek, akik aztán hazai pályán sokkal frissebb játékkal könnyedén vívták ki a továbbjutást 5-1-es sikerrel. Hasonlóra készül most is Sztanyiszlav Csercseszov együttese, amelynek minden bizonnyal segített az eltelt egy hét is abban, hogy a felkészülés nyomán enerváltnak tűnő feröeri játékot lendületesebb és kreatívabb futball váltsa fel. Papíron a továbbjutás nem okozhat gondot, tekintve, hogy a bajnokságban 16 forduló után százszázalékos teljesítménnyel éllovas Klaksvík egy félprofi együttes, azaz a csapat játékosai a sport mellett dolgoznak is.

Változatlanul fradista



Zoran Kuntics, a Fradi egykori futballistája 1995-ben győztes góllal segítette a zöld-fehéreket az Anderlecht elleni idegenbeli BL-selejtezőn, vagyis nagy szerepe volt a klub első BL-szereplésében. Természetesen változatlanul fradista, és a Ferencváros mai Bajnokok Ligája-selejtezőjéről is szívesen beszélt.

„Az erőviszonyokat ismerve nincs abban semmi önteltség, hogy mindenképpen Fradi-győzelmet várok a ferőeri bajnok ellen. Még akkor is, ha az első meccsen cseppet sem volt meggyőző a ferencvárosiak teljesítménye” – mondta lapunknak Kuntics.

Nem lehet akadály



A feröeriek angolos futballt játszva, mindent a beadásokra és a pontrúgásokra alapoznak, azért annak is megvan a maga veszélye. Bármelyik pillanatban, egy pontrúgást követően könnyen a kapuba tévedhet a labda. Ettől is olyan szép ez a játék.

– Ezekre a szituációkra jó lesz figyelni ma is, bár, mint mindenki láthatta, nem igazán „fociművészek” az ellenfél játékosai. Így aztán, nincs igazán veszélyes fegyvere a Klaskviknak – magyarázta Kuntics. – Sima Fradi-győzelmet várok, a feröeriek nem jelenthetnek akadályt a Csercseszov-csapat számára.