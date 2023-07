Az év meccsei lesznek ezek, kétszer megy a Fradi Diósgyőrbe

Pont a sorsolás előtt a kollégákkal arról álmodoztunk, hogy hátha most sikerül kétszer idehozni a Fradit. Ez most összejött. Szinte biztos vagyok abban, hogy a Fradi elleni két mérkőzés telt házas lesz. Egyben nagy show is. Igazából azt szoktuk mondani, hogy ténylegesen telt ház csak olyan csapat ellen tud lenni, ahol van komoly vendégszurkolói részvétel is.