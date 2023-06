„Ennél jobb belépő a Fradiba sem kell” – Dibusz új csapattársát méltatta

Elképesztő elánnal esett neki a magyar labdarúgó-válogatott Litvániának a telt házas Puskás Arénában. A rengeteg helyzet végül a 32. percben ért góllá, Varga Barnabás első kezdőcsapatba jelölését rögtön meghálálta. A második félidőben Sallai Roland egy bombagóllal biztosította be a három pontot. Dibusz Dénes, a válogatott kapusa újdonsült csapattársát méltatta a győzelem után.

Dibusz Dénes Varga Barnabást dicsérte a lefújás után / Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Akár már nyáron is rúghat gólokat a Fradinál

– bizakodott Dibusz Dénes a lefújás után. „Nagyon örülök, hogy betalált, ez biztosan egy óriási lökést fog neki adni. Azok után, hogy gólkirályként fejezte be a szezont, a válogatottban is gólt lőtt, ennél jobb belépő a Fradiba sem kell. Nagyon bízom benne, hogy meg fogja kapni a lehetőséget, a litvánok ellen is láthattuk, hogy nagyon hasznos tagja tud lenni a csapatnak, én bízom benne, hogy a Fradiban is jó játékot fog nyújtani és gólokat fog szerezni.”

A 32 éves futballistának külön öröm, hogy idén eddig mind a négy válogatott találkozón érintetlen maradt a kapuja, a védelemmel együtt remek teljesítményt nyújt idén.

Ha a csapat nem kap gólt, akkor már nagy baj nem lehet. Ez az idei négy meccs megmutatta, hogy a válogatott védekezése stabilizálódott. Nagyon örülök, hogy az összes találkozót gól nélkül tudtuk lehozni.

A magyar válogatottnak további jó hír, hogy Szerbia csupán 1-1-es döntetlent ért el Bulgária ellen, így három találkozó után jobb gólkülönbségével Marco Rossi együttese áll a G csoport élén hét ponttal. A szerbek ellen ki-ki mérkőzések azonban még hátravannak, első körben szeptember 7-én, Belgrádban kell helytállnia Szoboszlai Dominikéknak. Amennyiben a magyar válogatott az első vagy a második helyen végez, az biztos Európa-bajnoki kvalifikációt érne.