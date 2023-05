Miklósa Erika lenyűgözőnek tartja az atlétikai vb kabalafiguráját

Tizenkettedik alkalommal rendezték meg hétfőn a Tiszta, Egészséges Székesfehérvárért futófesztivált, ahol ezúttal is a környezetmegóvása és az egészséges életmód üzenete volt a középpontban. A környezettudatos versenyen a budapesti atlétikai világbajnokság Hősök Tere Szurkolói Klubja is ott volt. A vb- kitelepülésen a szervezők számos aktivitással várták az érdeklődőket, akik többek között belekóstolhattak több atlétikai versenyszámba is.

Fotó: Budapest 2023 Zrt.

Az atlétika és a budapesti vb iránt elkötelezett különleges vendégként, valamint az Alba Regia Atlétikai Klub alelnökekét Miklósa Erika, Magyar Szent István-renddel kitüntetett, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas koloratúrszoprán opera-énekesnő, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja is ellátogatott a vb-kitelepülésre. És ha már ott volt, természetesen kamera elé is állt az atlétikai vb kabalájával, YouHuu-val.

– Vidéki lányként nagyon jól ismerem a rackákat. Számos tulajdonsága ránk, magyarokra is igaz: jól alkalmazkodik a világ változásaihoz, fürge észjárású, képes arra, hogy csapatban dolgozzon, számíthat a másikra. Ebben a figurában benne van a régi dolgok tisztelete, visszaköszönnek a hagyományaink, de megjelenik benne az újszerűség, az innováció és rejt magában egy csipetnyi humort is. YouHuu telitalálat, semmi sem képviselhetné jobban a budapesti atlétikai világbajnokságot, mint ez a kabalaállat – mondta Miklósa Erika.

Az Alba Regia Atlétikai Klub szervezésében zajló 2023-as TESZ-futáson hobbifutók és gyakorlott sportolók, fiatalok és idősebbek is rajthoz álltak. A sportolók két korcsoportban, 35 év felett és alatt indulhattak el a 11 és 4,8 kilométeres távokon, de egy összepréselt műanyag palackért cserébe nevezhettek az 1 kilométeres Depónia-futásra is.

Az egyes versenyszámok indulói a futóélmény mellett automatikusan jogosultak lettek arra, hogy 50 százalékos kedvezménnyel vásároljanak jegyet az atlétikai vb-re a szurkolói klubon keresztül.