„Óriási hírem van!" – Hosszú Katinka meglepő képpel jelentette be: sportágat vált

Mint arról korábban a Metropol is beszámolt, a hónapok óta tartó találgatásokat követően Katinka végre leleplezte gyönyörűen gömbölyödő pocakját. A háromszoros olimpiai bajnok úszónő az Instagram-oldalán egy egészen különleges videóban jelentette be, hogy anyuka lesz.

Fotó: Szabolcs László / Metropol

Most újabb meglepetéssel érkezett a rajongóknak, nem is akárhonnan. Katinka New Yorkból jelentkezett be Facebook-oldalán.

Óriási hírem van! Úgy döntöttem, sportágat váltok! Imádott sportomat, az úszást asztaliteniszre váltom! Meg is kezdtem az első edzőtáborát a felkészülésnek itt, New Yorkban!

– írta viccesen a kismama.