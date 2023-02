Szörnyű betegség és csodás gyógyulás után tér vissza a BL gólkirálya

Szerda este Dortmundban rendezik a játéknap csúcsmeccsét a Bajnokok Ligájában, a házigazda Borussia a Chelsea-t fogadja a nyolcaddöntőben. Ezen a találkozón térhet vissza a legnagyobbak közé a németek elefántcsontparti támadója, Sébastien Haller, aki 2021-ben a BL őszi gólkirálya lett, aztán élete egyik legnagyobb meccse várt.

Fotó: AFP

Haller még az Ajax színeiben lőtt 10 gólt a csoportkör alatt 2021-ben, majd a Benfica ellen elbukott nyolcaddöntőben is betalált. Nyáron Dortmundba igazolt, ekkor érkezett a sokkoló diagnózis: kiderült, hogy hererákkal küzd. A meccsek és edzések helyett kórházakba járt kemoterápiás kezelésre, ennek is köszönhetően a vártnál hamarabb vissza is tért a pályára. Januárban már német bajnokit játszhatott, cipőjén pedig a betegségnek üzent.

„Kib*szott rák” – varratta a stoplisra Haller.

Fotó: AFP

Haller egy hete a Freiburg ellen már gólt is rúgott, ekkor betegségéről is beszélt.

A mai gólom remek üzenet volt mindazoknak, akik harcolnak. Reményt jelenthet számukra, bátorságot adhat nekik. A végén minden jóra fordul

– mondta a találkozó után a labdarúgó.

A Dortmund–Chelsea-meccset 21 órától rendezik, a nap másik nyolcaddöntőjén a Bruges a Benficát fogadja.