Heti top: Schumacher rajongói zokognak, Szoboszlai rossz hírt kapott

Mick Schumacher második lett az idei svédországi Race of Champions (Bajnokok Versenye, RoC) elnevezésű viadal egyénijében, amelyen a Forma–1 sztárjaitól a legjobb ralisokig, az autóversenyzés különböző szakágainak krémje méri össze a gyorsaságát különböző autókban és feladatokban. A 23 éves német pilótát a döntőben az a Mattias Ekström győzte le, aki többek között ralikrosszban és a német túraautó-bajnokságban (DTM) is nyert már, de korábban a versenyen Michael Schumachert is legyőzte már. A svéd pilóta fotómontázsa megríkatta a Schumacher-rajongókat.

Súlyos sérülése miatt hosszú időre kidőlt Dani Olmo, a német RB Leipzig spanyol középpályása. Mindez azt jelenti, hogy a szokottnál is több teher hárul majd a szezonban Szoboszlai Dominikra.

Fotó: AFP

Cristiano Ronaldóval a soraiban kapott az al-Naszr focicsapata a szaúdi bajnokságban. A portugál sztár edzője, Rudi Garcia szerint döntő volt az, amikor a támadó nagy helyzetben elhibázott egy fejest.