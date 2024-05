Éléskamra – Nyáron gyűjthető gyógynövények és tartósításuk

A gyűjtési, felhasználási és tartósítási útmutatón túl otthon is egyszerűen kivitelezhető készítménykészítési ismeretek is elsajátíthatók. A gyógynövények mindennapi életünkben való felhasználása nemcsak prevenciós értékkel bír, de a természetközelibb életmód és az újfajta (akár gasztronómiai) élmények világába is elkalauzol bennünket.

Fotó: facebook

Előadó: Mózesné Szikora Hilda természetgyógyász-fitoterapeuta, okl. gyógy- és fűszernövény technológus

Jegyár: 1200 forint

Időpont: május 17., 18.00

Helyszín: Csillaghegyi Közösségi Ház (1039 Budapest Mátyás király út 11-15.)