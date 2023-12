Karácsonyi cserebere

Lehet játék, használati vagy dísztárgy is, amit hozol. Annyi a kérésünk, hogy a fürdőrucit most hagyd otthon, várj vele a tavaszi csereberéig! Pénz nem cserél most gazdát, csak amit hoztok-visztek. Viszont van egy kérésünk felétek: legyetek jók, és járuljatok hozzá a kezdeményezésünkhöz akár pár finom falattal, édességgel, vagy süteményhez való alapanyaggal, amit mi a következő héten eljuttatunk az Alföldi szálló lakóinak, hogy édesebb legyen a karácsony náluk is. (Az adományba érkező ruhákkal, felajánlásokkal együtt.)

Fotó: Facebook

Időpont: december 16., 11.00

Helyszín: 1086 Budapest, Teleki László tér 7.