Szelfizz a rákoshegyi víztornyon! - ünnepi alkalom

"Ha tiszta időnk lesz, akár hatvan kilométer távolságba is elláthatunk.

Biztonsági előírások miatt egyszerre maximum 25 fő tartózkodhat fent, ezért a Kép utca víztorony előtti szakaszán egyéb térprogramokkal is várjuk az eseményre érkezőket.

- Nemzeti ünnepünk alkalmából kokárda-és zászlókészítésre is lehetőséget biztosítunk.

- Lesz egy szelfisarok, ahol képet lehet készíteni víztornyos háttérrel, amit azonnal ki is nyomtat a gép, így kézzelfogható emlékként el is tudja mindenki vinni magával.

- A gyerekeket gokart is várja.

Az eseményen a részvétel ingyenes.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

A látogatáshoz javasolt fényképezőgépet vagy okostelefont, esetleg távcsövet hozni."

Időpont: március 15., 14.00-18.00

Helyszín: Rákoshegyi Víztorony (1174 Budapest, Kép utca 7.)