Vonatszerelem: új élmények várnak az idei LokoPiknik és Kerti Vasutak Találkozóján

Te is odáig vagy a vonatokért? Ugye, hogy nem lehet elég korán elkezdeni? Jó hírünk van! Idén sem maradhat el a már hagyományosnak mondható Kerti Vasutak Találkozója a Vasúttörténeti Parkban, mely most bővített programmal és tartalommal kerül megrendezésre. Az idén 17 éves programsorozat szeptember 23-24-én látogatható, és ezúttal még színesebb programkínálattal készülnek a szervezők.

Fotó: Vasúttörténeti Park

A LokoPiknik és Kerti Vasutak Találkozója a korábbi Európai Kerti Vasutak elnevezésű rendezvény megújult köntösbe öltöztetett változata, amely idén szeptember 23-24-én várja látogatóit. Az esemény fókuszába ezúttal is a kerti kisvasutak, valamint a modellvasutak kerülnek, most azonban még több interaktív és szórakoztató programmal készülnek a szervezők. Nem véletlen, hogy a családi programok között az egyik legnépszerűbb eseményként tartják számon, hiszen két napig 10 és 18 óra között kicsiknek és nagyoknak egyaránt garantált az egész napos szórakozás.

A nemzetközi mezőnyben idén is láthatunk magyar, horvát, német és szlovén kerti vasutakat, az Orient-csarnokban vasútmodell-kiállítást, és részletgazdag, akár 70 méteres terepasztalokat is, amelyeken többek között német, osztrák, svájci és amerikai vasúti járművek modelljei is futnak majd. Sőt, akár kisvonat szimulátort is láthatnak a látogatók, de a Kandó-kiállítást is megnézhetik vasúti muzeológus vezetésével.

Szombaton a Közlekedési Múzeum jóvoltából, a Dobd fel a bringád! elnevezésű program keretében a családok készíthetnek egyedi láthatósági matricákat, kerékpárdíszeket is, és a bicikli-szerelésről is kaphatnak hasznos információkat.

Ha pedig további izgalmas élményekre vágynak a gyermekek, akkor érdemes ellátogatni a Ninja versenypályára, az Óriás kalózhajóhoz, vagy akár a kézműves-, arcfestő-, vagy csillámtetoválás-programok egyikére.

„Bízunk benne, hogy az esemény megújult formája és tartalma még az eddigieknél is jobban elnyeri majd látogatóink tetszését, és ezen a szeptemberi hétvégén nem csupán a 17. kerti vasutak eseménynek adhat otthont a Vasúttörténeti Park, hanem új családi élményeknek is!” – mondta Schvéd Norbert, a Vasúttörténeti Park vezetője.

Fotó: Csanaki Laszlo



Jöjjenek a részletek a szeptember 23-24-ei egész napos családi programokról, melyek 10 órától 18 óráig tartanak:

• Mindkét napon 11 órától a Libavonat zenekar koncertjét tekinthetik meg a látogatók.

• Szórakoztató előadásával mindkét nap 13 órától az Ákom-Bákom Bábcsoport fellépése mulattatja a nézőket: szombaton Az aranyszóló pintyőke című mesét, míg vasárnap Az aranyos tarajos kiskakas történetét hallgathatják meg a legkisebbek.

• Ez alkalommal is számos hazai és külföldi modellvasút és látványos terepasztal megtekintésére lesz lehetőség az Orient-csarnokban, magyar, horvát, német és szlovén kerti vasutak is várják az érdeklődőket! Többek között egy 70 méteres terepasztal, mozdonyok és hajtányok is sorakoznak majd a kiállításon, mely mindkét napon megtekinthető lesz!

• Északerdő Zrt. közreműködésében mindkét napon kisvonat szimulátorral, illetve egy kis kerti vasút pályával találkozhatnak az érdeklődők.

• Szombaton a Közlekedési Múzeum közreműködésében, a Dobd fel a bringád! elnevezésű program keretében a családok többek között érdekes információkat kaphatnak a kerékpárok szereléséről, működéséről, és játékos alkotás formájában készíthetnek egyedi láthatósági matricát vagy akár kerékpárdíszeket is.

• Szombaton és vasárnap látogatóink részt vehetnek a Kandó-kiállításon 10 órától 16 óráig kétóránként induló tárlatvezetéssel, Bíró Norbert vasúti muzeológus kalauzolásával.

• A program teljes ideje alatt garantálja a szórakozást a Ninja versenypálya interaktív játszótere és az Óriás kalózhajó is!

• A programból most sem maradhatnak ki az örök kedvencek: az arcfestés, a csillámtetoválás és a kézműves foglalkozások sem!

Az eseményre a Vasúttörténeti Park általános jegyárai lesznek érvényben.

További részletek ITT!

A Vasúttörténeti Park a programváltoztatás jogát fenntartja.