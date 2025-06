Magyar Péter az EP-ben letagadta, hogy lehallgatta a feleségét - Videó

Köszönöm. Nem lepődöm meg, hogy a Fidesz frakciótársa visszaböfögi a Fidesz-propaganda aljas hazugságait. Azt tudom Önnek is és a fideszes párttársainak is üzenni, hogy a magyar társadalom válaszokat vár arra, hogy Orbánék miért jártak ki kegyelmet pedofil bűnelkövetőknek, és hogy miért helyeztek ki egy szintén bűnözőt egy javítóintézet élére. Az egyéb propagandahazugságokkal sem én, sem a magyar társadalom nem törődik. És egyet tudok Önnek is és a fideszes képviselőknek is mondani, hogy 299 nap van hátra és leváltjuk ezt a kormányt, addig pedig jó vergődést kívánok Önnek is és a fideszes képviselőtársainak is. Minden jót