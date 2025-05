Menczer Tamás válaszolt Dobrev Klára szavaira: Nem!

Friss videót osztott meg Facebok-oldalán Menczer Tamás. A Fidesz országgyűlési képviselője röviden és hosszabban kifejtve is reagált a DK elnökének szavaira.

Menczer Tamás válasza Dobrev Klárának: Nem! (Fotó: Marton_KOVACS)

„Ki merem mondani, hogy az a nemzeti érdek, hogy egy erős EU-tag Ukrajna legyen köztünk és Oroszország között” – mondta Dobrev Klára. Szavaira így reagált a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója:

Nem! Ukrajna uniós tagsága tönkretenné a magyar gazdaságot, milliókba kerülne minden magyar családnak, ránk szabadítaná az ukrán maffiát, a rossz minőségű élelmiszereket és az ukrán munkavállalókat. A magyar nemzeti érdek az, hogy ne hagyjuk, hogy a fejünk felett Brüsszelben döntsenek Ukrajna uniós tagságáról, hanem döntsünk mi, és mondjunk rá nemet!

Majd a következőkre figyelmeztetett Menczer Tamás a Facebook-oldalán:

„A baloldal nem változik. Ne dőlj be a szép szavaknak, ne dőlj be az átverésnek, a magyar érdek nekik nem fontos. Nem volt az, most sem az, és nem is lesz az. Brüsszel régi és új emberei ugyanazt akarják. Hogy te mit akarsz, azt mondd el a Voks 2025 során!”