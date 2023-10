A rezsicsökkentést támadja a baloldal

Holoda Attila az "egyesült baloldal" tavalyi kampányának energetikai szakértője, Karácsony, Márki-Zay és Gyurcsány embere kijelentette, hogy nem lesz abból baj ha megemelkednek az energiaárak:

"...fölveszünk majd egy másik melegítő felsőt, fölveszünk majd egy vastagabb zoknit, éppúgy, mint a skandináv országok...ott 18-19 fok van a házakban..."

Holoda Attila erről, vagyis a rezsicsökkentés eltörlésének szükségességéről beszélt egy baloldali propagandaoldalnak. Tehát a baloldal energiapolitikusa szerint nem rezsicsökkentés kell, hanem vastagabb zokni és melegítő felső.

Mindez egybeesik a brüsszeli bürokraták hivatalos álláspontjával.

ŐK AZT KÖVETELIK, HOGY A KORMÁNY SZÁMOLJA FEL A REZSICSÖKKENTÉST, AZ EBBŐL BEFOLYT ÖSSZEGET PEDIG AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSI HIÁNY CSÖKKENTÉSÉRE HASZNÁLJA FEL MAGYARORSZÁG.

Paolo Gentiloni gazdaságpolitikai biztos a napokban részletesebben is elmondta, hogy pontosan mikorra várják az energiatámogatási intézkedések kivezetését. Gentiloni arra szólította fel a tagállamokat, hogy

2023 VÉGÉIG SZÁMOLJÁK FEL A HATÁLYBAN LÉVŐ INTÉZKEDÉSEKET. AMENNYIBEN MÉGIS ILYEN INTÉZKEDÉSEKRE VAN SZÜKSÉG, AZ CSAK A CÉGEKRE ÉS A KISZOLGÁLTATOTT HÁZTARTÁSOKRA VONATKOZHAT.

BRÜSSZEL TEHÁT ÚJABB TÁMADÁST INTÉZETT MAGYARORSZÁG ELLEN.

Most egy olyan egyedülálló intézkedést támad és akar megszüntetni, amely a magyar családok életszínvonalát javítja, hiszen a rezsicsökkentés által a magyarok zsebében marad több pénz.

A magyar kormány kiáll a rezsicsökkentés mellett

"Nem az ő dolguk. Azt javasolják, hogy tegyük tönkre a magyar gazdaságot és embereket. Amit kérnek, az megszorítás!"

– fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában arra reagálva, hogy az Európai Bizottság azt ajánlja a magyar kormánynak, hogy szüntessék meg a rezsicsökkentést. A miniszterelnök közölte, hogy

EBBEN A MAGYAROK KÖZÖTT PÁRTPOLITIKÁN TÚLI EGYETÉRTÉS VAN. MAGYARORSZÁGNAK KI KELL ÁLLNIA AZ ÉRDEKEI MELLETT

– szögezte le a kormányfő. Kiemelte, hogy minden javaslatot, ami a megszorítás irányába vezet, azt el kell vetni, továbbá jelezte, hogy

A KÖLTSÉGVETÉS MEGALKOTÁSA NEMZETI HATÁSKÖRBE TARTOZIK.

Gyurcsány Ferenc egyébként már 2014-ben hülyeségnek nevezte a családokat védő intézkedést, a rezsicsökkentést, míg Márki-Zay Péter, a baloldal bukott kormányfőjelöltje a 2022-es választási kampányban folyamatosan támadta a rezsicsökkentést. Nem meglepő módon a Momentum Mozgalom is eltörölné a rezsicsökkentést, szerintük ugyanis az intézkedés mellőzi a piaci logikát.

Márki-Zay Péter szerint az a baj a rezsicsökkentéssel, hogy nagyon könnyű megadni, és rendkívül nehéz megszüntetni. A baloldal bukott miniszterelnök-jelöltje még 2021 októberében azt mondta, hogy

az a baj ezekkel a felelőtlen lépésekkel, mint a rezsicsökkentés is, hogy ezeket nagyon könnyű megígérni, megadni, és rendkívül nehéz megszüntetni. (...) A rezsicsökkentés kivezetéséről se beszélünk, hiszen egyszer megadta ezt az Orbán-kormány valakinek, akkor ebből nagyon nehéz kimászni. De ennek iszonyatosan tovagyűrűző káros hatása van a környezetvédelemre is. Az igazságosság szempontjából is. (...) Éppen, hogy az árakon keresztül tudunk ösztönzőket képviselni.

Márki-Zay Péterék a rezsicsökkentést nem szeretnék fenntartani

Márki-Zay korábban azt is mondta, hogy

egy biztos tehát, hogy a rezsicsökkentésnek azt a formáját, amit Orbán Viktor kitalált, azt nem szeretnénk fönntartani.

Márki-Zay Péter 2022 márciusi élő Facebook-bejelentkezésében fogalmazta meg azt, hogy

nyilvánvalóan az Európai Unióban sehol máshol nincs sem rezsicsökkentés, sem hatósági benzinár és mégis boldogabb, fejlődőbb, gazdagabb országok. Tehát a mi modellünk az az Európai Unió. De ezeket az intézkedéseket – azt is elmondtam már – nem lehet úgy kivezetni, pontosan a lakossági elégedetlenség miatt. Tehát ezt nem lehet egyik lépésről, egyik napról a másikra megszüntetni.

Márki-Zay szerint az energiatakarékosságra magasabb árakkal lehet ösztönözni a lakosságot

A bukott baloldali politikus arról is beszélt még tavaly októberben, hogy

tehát ahhoz, hogy fenntarthatóvá alakítsuk a gazdaságot, ahhoz igenis érezni kell az energiaár-növekedést és azokat az externáliákat, amiket ráterhelünk a fogyasztókra. (...) A végén mindent a fogyasztó fizet, olyan nincs, hogy nem a fogyasztó fizeti meg, hogy nem az ember fizeti meg.

MÁRKI-ZAY PÉTER SZERINT A REZSICSÖKKENTÉS FENNTARTHATATLAN.

Korábban egy Facebook-posztban is elszólta magát, hogy szerinte hogyan kellene eltörölni a rezsicsökkentést.

A Fidesz rezsicsökkentése fenntarthatatlan. Amikor a világpiaci árak alacsonyabbak voltak, mint befagyasztott rezsi, akkor a különbözetet nem adták oda a fogyasztóknak. Most, amikor a piaci árak magasabbak, akkor a különbözetet a magyar állampolgárok fogják megfizetni, hiszen a kormány veszteségessé teszi azokat a közműcégeket, amelyeket adófizetők pénzéből kell majd megmenteni – ezt tették a víziközmű-cégekkel is. A valódi rezsicsökkentés a meg nem termelt, el nem fogyasztott energia, amely fenntartható és nem terheli az adófizetőket sem.

A rezsicsökkentést még 2014-ben vezette be a magyar kormány és egy valóban egyedülálló kormányprogramról van szó egész Európában.

A BEVEZETETT INTÉZKEDÉS ELSŐDLEGES CÉLJA AZ VOLT, HOGY A MAGYAROK PÉNZT TAKARÍTSANAK MEG AZT KÖVETŐEN, HOGY A GYURCSÁNY-KORMÁNY ALATT ELSZABADULTAK AZ ENERGIAÁRAK, AZ EMBEREKET PEDIG GYAKORLATILAG KIFOSZTOTTÁK.

Az elhibázott brüsszeli szankciók, valamint a szomszédunkban dúló háború miatt Magyarország mellett számos más ország is fontolgatta a rezsicsökkentés bevezetését, hiszen ez egy rendkívül hatásos módja annak, hogy a családok ne kerüljenek kiszolgáltatott helyzetbe a szolgáltatók folyamatos áremelései miatt.

Rezsivédelmi alapot hozott létre a kormány

A kormány egy másik fontos lépést is tett, tavaly július 13-án energia-vészhelyzetet hirdetett, amely a korábban, május 25-én létrehozott rezsivédelmi alapnak köszönhetően továbbra is biztosítani tudja a rezsicsökkentést a magyarok számára. Így Magyarországon senkinek sem kell megfizetnie a teljes piaci árú rezsit.

Az elhibázott brüsszeli szankciók és a háború ellenére is maradt a rezsicsökkentés

Az átlagfogyasztás szintjéig az elhibázott szankciók ellenére továbbra is száz százalékig biztosítva maradt a rezsicsökkentett ár. Tehát nem csak azoknak, akik átlagos mértékben fogyasztanak, hanem mindenkinek az átlag szintjéig. Magyarul az átlagfogyasztó háztartások a mai napig és ezen túl is a korábbi áron kapják a villamos energiát, illetve a gázt.