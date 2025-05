A Doors: költészet és rockzene - Gimesy Péter rocktörténeti sorozata

Gimesy Péter rocktörténeti sorozata – 4. rész:

A Doors – költészet és rockzene

A tavaszi félévet záró előadás a Doors debütáló 1967-es lemezének ismertetésével kezdődik, amely egy teljesen új hangot hozott a rockzenében, egyszerre volt költészet és zene különleges kapcsolata. A lemezen szereplő dalok szövegei mellett a Jim Morrisont (1943 –1971) inspiráló irodalmi hátteret, illetve a zenekar későbbi történetét ismerteti az előadás, zenei betétekkel kísérve.

A rocktörténeti sorozat folytatásában visszatérünk a 67-es évhez, ugyanis a korábban kimaradt és zenetörténeti szempontból szintén mérföldkőnek számító Vanilla Fudge és Velvet Underground zenekarok is ebben az évben készítették debütáló albumukat. A sorozat másik két előadása – mivel sokan kérték az ismétlést – a 2024-ben teltházas két rész felfrissítése. Ezekben a Beatles 1967-es Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band és a Doors debütáló 1967-es albumát ismerteti Gimesy Péter művészettörténész, illetve ahogy minden előadásnál, a zenekarok későbbi történetére is kitér. Az előadásokon természetesen sok zenét is meghallgatunk.

