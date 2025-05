200 éves a Magyar Tudományos Akadémia - fellép a Visszhang kórus

A kolozsvári Visszhang kórus 1977 óta gyűjti össze Kolozsvár zenekedvelő egyetemistáit és véndiákjait, így a legnagyobb múltra visszatekintő egyetemista kórus Romániában. A legmotiválóbb számukra az az erő, amely a közös éneklés közben felszabadul, és feltöltődést biztosít egy hosszú nap után. A zenei újdonságok, a nagy kihívások vonzzák őket. Bár több európai országban visszhangoztak már, arra a koncertjükre a legbüszkébbek, melyen Sir Karl Jenkins Stabat Mater című alkotását szólaltatták meg 2024-ben, a kolozsvári Szent Mihály templomban. Védjegyük a fekete-piros színkombináció és a fiatalos lendület.

Zongorán közreműködik Lokodi Lehel

Vezényel: Molnár Botond

Műsoron:

Knut NYSTEDT • Peace I leave with you

Ola GJEILO • Ubi caritas (zongora improvizációval, Friauli Szent Paulinus nyomán)

BOGÁTI-BOKOR Ákos • Két karodban (Radnóti Miklós verse)

Ola GJEILO • The Ground

BELLA Máté • Nyári sanzon (Juhász Gyula verse, szoprán szóló Andreea Gorgan)

Eleanor DALEY • Upon Your Heart (Salamon éneke és Szent János evangélista nyomán)

Tudor JARDA • Mă luai, luai

Ēriks EŠENVALDS • The Heaven’s Flock (Paulann Petersen verse)

Ola GJEILO • Agnus Dei

Jake RUNESTAD • Let My Love Be Heard (Alfred Noyes verse)

Ola GJEILO • Dark&Luminous Night (Keresztes Szent János nyomán)

MAGYARÓVÁRI Viktor • Lines – for Visszhang (Robert Keder verse)

Frank TICHELI • Earth song

A belépés díjtalan.

Időpont: május 13., 18.30

Helyszín: MTA Székház, Nagyterem (1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.)