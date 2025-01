Zenei filmklub: Fischer Iván

Fischer Iván – Magyar dokumentumfilm, 2015.

Szívhez szóló portréfilm Fischer Ivánról, akiről az a legkevesebb, mi elmondható, hogy világhírű karmester, a Budapesti Fesztiválzenekar alapítója és igazgatója, a klasszikus zene rendkívüli tehetségű népszerűsítője. Dokumentumfilmünkben részletek láthatók a Budapesti Fesztiválzenekar rendkívül sikeres európai és ázsiai koncertkörútjáról.

Nem csupán a közönség, de a zenekar muzsikusai és a vendégszólisták is egyaránt lelkesednek a karmester iránt. Kameránkkal elkísértük New Yorkba is, ahová a Figaro házassága című Mozart opera bemutatására hívták meg. A darabnak nem csupán karmestere, de rendezője is. A karmesterkedés mellett zeneszerzőként is feltűnt. 2013 őszén, a Vörös tehén című egyfelvonásos operája bemutatójával újabb közönségréteget hódított meg. A gyerekeknek tartott kakaó-koncertek a felnövekvő, új és új nemzedékek útját egyengeti a koncerttermek felé.

Rendező: Sólyom András

