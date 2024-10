Magyarság Háza Filmklub: Ojtoz-Ozsdola és Gyógyító kincsek

Ojtoz-Ozsdola

Gábor Áron szülőföldjének természeti és kulturális gazdagsága mindig magával ragadja az odalátogatót. De néha kevés idő adatik arra, hogy mélyrehatóan, rétegről rétegre megismerje az ottani emberek bensőséges viszonyulását a természethez és annak Teremtőjéhez. Farsang, húsvéti határkerülés elevenedik meg, mintegy sugallva, hogy a természeti értékek és a környezetükben élők szerves, összefonódó egységként léteznek. Ez a film segít áthidalni az elmulasztott időt és olyan utazásra hívja nézőjét, mely által maga is részesévé válik e csodálatos ember–természet közötti harmóniának.

Fotó: Facebook

Gyógyító kincsek

Sóvidéken bárhová téved az ember, gyógyító erejű földi kincsekre talál. Legyen az a föld alatt vagy a felszínen, kézzelfogható vagy csupán szemet gyönyörködtető, mind-mind jó hatást gyakorolnak az idelátogatóra. Ezek a kincsek akármennyire is sokszínűek, mégis mindegyik hordoz magában valami nagyon ősit, állandó érvényűt. Szerencsére egyre többen ismerik fel ezekben az értékekben a potenciált és próbálják életüket abba az irányba terelni, hogy ezeket az értékeket megőrizzék, megmutatva másoknak is, továbbadva üzenetüket. Ez az üzenet pedig egy hosszútávú, fenntartható jövőt ígér, mely továbbra is gyógyító erejével hálálja meg a gondoskodást.

Időtartam: 77 perc

Ajánlott életkor: 12+

A részvétel ingyenes. Előzetes regisztráció javasolt.

Időpont: október 15. (kedd), 18.00

Helyszín: Magyarság Háza Galéria (1051 Budapest, Nádor u. 17.)