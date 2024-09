Márton Dominika kiállítása: Escaping the Landscape

A kiállítást megnyitja: Kovács Evelin, bölcsész, irodalomterápia hallgató

A növények adaptív élőlények: képesek akár testük 90 százalékát is regenerálni, és más élőlények táplálkozása révén nagy távolságokat megtenni. Erre az alkalmazkodóképességre ma nagyobb szükségük van, mint valaha. A klímaváltozás hatására a növényvilág is átrendeződik: a fajok az északi és a déli pólusok vagy a magaslatok felé indulnak, bizonyos növények elterjednek egy adott területen, míg mások teljesen eltűnnek. Vándorlási képességük a túlélésük záloga. Míg korábban egy-egy faj helyváltoztatását évezredek vagy évszázadok távlatában figyelték meg, addig ma már néhány évtized alatt is jelentős átalakulások léphetnek fel a növények élőhelyében. A „kúszó ördög” kaktusz például évente akár 60 centimétert is megtehet, miközben saját testének maradványait használja tápanyagként. A szürke lucfenyő pedig évtizedenként akár 100 kilométert is vándorolhat olyan területekre, ahol a környezeti tényezők kedvezőbbek számára.

A kiállításon bemutatott munkák egy-egy klímaadaptációs dilemmát alapul véve a növények és a klímaváltozás kapcsolatát spekulatív módon dolgozzák fel. Vajon lehet-e az egyes növényfajokat archiválni, mielőtt azok eltűnnek vagy a ma ismert formájukat elveszítve megváltoznak? Hogyan őrizhetünk meg élő organikus testeket? Menedékként szolgálhat-e a virtuális valóság? Milyen szerepe van a gyűjteményépítésnek egy olyan korban, ahol a változás üteme egyre csak gyorsul? A kiállításon a klasszikus vizuális technikák, album- és gyűjteményépítési gyakorlatok keverednek a VR-élménnyel, ezáltal a tér és idő különböző olvasatai rétegződnek egymásra.

Kurátor: Viski Noémi

Megnyitó: 2024. szeptember 10. 18.00

A kiállítás október 16-ig látogatható.

Helyszín: K11 Művészeti és Kulturális Központ (1075 Budapest, Király u. 11.)