BakátsPéntek - fellép Okos Viola

A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei - FMK eseménye

Időtartam: 3 óra

Fotó: Pracor01 / Facebook

Okos Viola énekes, dalszerző (Odd ID / ex Ethnofil, Makám Quartet, Fuvalom Énekegyüttes). Gyermekkora óta foglalkozik zenével, családja révén a népzenén keresztül ismerkedett meg a színpaddal. Tanulmányait az egri zeneiskolai évek után a Váci Bartók-Pikéthy Zeneművészeti Szakközépiskola népzene tanszakán folytatta énekesként és hegedűsként. A népzenén kívül számos más zenei műfaj is hatott rá, előadóművészként a könnyűzenei stílusokban is alkotott. A hegedűn kívül gitárral és kobozzal is fellép.

Minden program ingyenes!

Időpont: július 5., 16.00

Helyszín: Bakáts tér, Budapest 1092