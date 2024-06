Üzenet- a Leonardo Szabadiskola kiállítása

A kiállítást megnyitja: Monori Marika, képzőművészeti projektvezető

Értékel: Szarka Hajnalka festőművész, a rajziskola tanára

Zenei közreműködők: Viola Éva tanár, gitárművész és az Erkel Gyula Zeneiskola növendékei

Fotó: Bakos Mónika

A Leonardo Szabadiskola bemutatkozása:

A Leonardo Szabadiskola vagy Képzőművészkör 2004-ben alakult meg. Az első időkben Újpesten működött három helyen is, intézményekben. Sikeres lett. A célja az volt, hogy rajz, festés iránt érdeklődő fiatalokat, időseket, mindenféle korosztályt összefogjon. Klasszikus értelemben vett tanítás folyik az alkalmakon, ami heti rendszerességgel zajlik. Kezdetek óta pénteken. Többeknek ez kikapcsolódás, diákoknak akár felvételi előkészítő jellegű. Alapos ismeretek szerzésére törekszünk. Mondhatjuk: a kockától az alakrajzig terjedő témákban. Elmélyedünk a megvalósításban. Új technikákat gyakorlunk. Modern képalkotás is cél. Baráti kör is vagyunk, járunk időnként moziba, kiállításokra. Alkalmanként beszélgetésre, ünneplésre jövünk össze. Szeretetteljes légkörben lehet csak alkotni! Év közben is lehet csatlakozni. Az Újpesti összegző kiállítás ünnep számunkra, így fejezzük be az évet. Több aktív újpesti tag is van és lehetősége nyílik azoknak is kiállítani, akik önállóak lettek, de egykor tanultak a Leonardo szabadiskolában.

Mottónk: Együtt alkotni jobb!

A kiállítás megtekinthető:

2024. június 17.–július 6.

Hétköznap 8-20 óráig, hétvégén pedig egyéb rendezvénytől függően

Időpont: június 17., 18.00

Helyszín: Ifjúsági Ház – Új Galéria (1042 Budapest, István út 17-19.)