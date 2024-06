Országos Beatles találkozó a Kobuciban

Tervezett program:

17:00 - Vendég: Uncle Parrot Lonely Heart Club Band

18:00 - Paul McCartney megkerült basszusgitárja és a keresés részletei, színpadi beszélgetés Nick Wass-al

18:30 - A Hard Day's Night Live 60 by The Bits

19:15 - Beatles quiz - legyél te az ország Beatles quiz bajnoka és nyerd meg az eredeti Höfner hegedűbasszust!

20:00 - The Bits - második koncertblokk a legbulizósabb Beatles dalokkal

Az Országos Beatles találkozó fővédnöke Nick Wass, Paul McCartney eltűnt basszusgitárjának megtalálója.

Az Országos Beatles találkozó szakmai támogatója a Höfner Guitars

Időpont: június 16., 17.00

Helyszín: Kobuci Kert (1033 Budapest, Főtér 1.)