Winter Wonderland – A Szőke Nikoletta Quartet ünnepi jazz koncertje

Szőke Nikoletta montreux-i versenygyőztes, Junior Prima díjas énekesnő az ország egyik legnépszerűbb jazz előadója. Karácsonyi műsorával egy igazi Winter Wonderlandbe kalauzolja a közönséget.

Az eseményen elhangzik többek között a Polar Expresszből ismert When Christmas Comes to Town, valamint olyan magyar dalok feldolgozása, mint a Csendes éj vagy a Mennyből az angyal is.

Jegyek a helyszínen: 3 500 forint

Időpont: december 21., 20.00

Helyszín: K11 Művészeti és Kulturális Központ (1075 Budapest, Király u. 11.)