Pucsok Tünde és Ungár Cecília zongoraestje

Műsor:

Pucsok Tünde

Bach: H-dúr prelúdium és fúga, BWV 892

Schubert: a-moll szonáta D.537

Liszt: Genfi harangok, S.160/9

Debussy: Boldog sziget

Ungár Cecília

Bach: g-moll prelúdium és fúga, BWV 861

Haydn: D-dúr szonáta, Hob. XVI:37

Debussy: Metszetek

Dubrovay László: A Clown utolsó álma

Fotó: Shutterstock

Ungár Cecília a Dunakeszi Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában kezdte tanulmányait dr. Domoszlai Erzsébet növendékeként. A gimnázium mellett a zeneiskolában tanult egészen az érettségiig. Számos hazai versenyen, koncerten vett részt kimagasló eredménnyel. 2016-ban a XIV. Nyíregyházi Országos Zongoraversenyen 2. helyezést ért el. Ugyanebben az évben a VII. Farkas Ferenc Zongoraversenyen I. helyezett lett. A 2017-ben megrendezett televíziós komolyzenei tehetségkutatón, a Virtuózokban a középdöntőig jutott. Jelenleg a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem klasszikus zongora szakos hallgatója. Az alapképzésen idén diplomázott. Mentorai Falvai Katalin és a Cziffra Fesztivál művészeti vezetője, Balázs János. A Budapest Music Centerben Szokolay Sándor műveiről készített videófelvételekben működött közre. Játszott a bécsi Mozart-házban és a Budapesti Nemzeti Múzeumban is. A Dunakeszi Szimfonikus Zenekarral Mozart C-dúr zongoraversenyét (K.467), illetve Gershwin Kék rapszódiáját is eljátszhatta. 2021 novemberében, a Cziffra György emlékév keretein belül a londoni Covent Gardenben, a fertődi Esterházy-kastélyban is szerepelt tanárával.

Pucsok Tünde 2002-ben született Nyíregyházán. Zenei tanulmányait 2008 szeptemberében kezdte szülővárosában, a Vikár Sándor Alapfokú Művészetoktatási Intézményben. Tanára zongora szakon Körösparti Ágnes és Pólikné Smid Ildikó volt, szolfézst és zeneelméletet Hudivók Marianntól tanult. Zeneiskolai tanulmányai alatt megyei és országos versenyeken első helyezett lett. A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnáziumban folytatta tanulmányait, ahol Taraszova Marianna volt a zongoratanára. A konzervatórium Kodály-díjban részesítette, tanulmányai idején hazai és külföldi versenyeken ért el helyezéseket. Jelenleg a Zeneakadémia növendéke, a harmadik évét fejezte be. Főtárgytanárai Hargitai Imre és Gulyás István.

Regisztrálni a koncertregisztracio@fszek.hu e-mail-címen vagy a (06-1) 411-5011-es telefonszámon lehet a résztvevők létszámának megadásával.

Időpont: június 12. 18.00

Helyszín: FSZEK Zenei Gyűjtemény Ötpacsirta Szalon, Budapest VIII. kerület, Ötpacsirta utca 4.