Fenntarthatóság újraszabva – divatbemutató és kiállítás

Hogyan nézzünk a kézművességre a XXI. században?

Mi lehet a szerepe a divat fenntarthatóságában?

Fotó: Facebook

Erre ad választ a FOLK reDENIMissima: LOVE by Orsolya Springer mesterkollekció, amelyet a Kézimunka Akadémia a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Tas vezér utcai központjában is bemutat. A Klímapolitikai Intézet (KPI) szervezésében, MCC Alumni kezdeményezésre megvalósuló rendezvényen az érdeklődők tágabb képet kaphatnak a divatipar környezetkárosító hatásairól, a fenntarthatóság megteremtésének eszközeiről, illetve betekintést nyerhetnek a hagyomány és az innováció dinamikájában készült redesign farmerkollekció megalkotásának kulisszatitkaiba is.

Regisztráció: https://feliratkozas.mcc.hu/hu/fenntarthatosag-ujraszabva

Időpont: május 18., 17.00

Helyszín: Mathias Corvinus Collegium - MCC