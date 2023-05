Ezer család énekel – Anyák napja a Ringatóval

„Szeretettel várunk mindenkit május 7-én (vasárnap), hogy együtt köszöntsük az édesanyákat, nagymamákat, dédiket.

Fotó: ringato.hu

Az ország minden pontjáról és határainkon túlról is érkeznek Ringató-foglalkozásvezetők.

Szeretettel várjuk a kisgyermekes családokat. Művészvendégünk Gryllus Vilmos, aki ott ül közöttünk, és megszólalnak majd a jól ismert Gryllus-dalok!

Lesz játszósarok a Ficsak szervezésében, és gyerektáncház is, amit annyira kedveltek.

Az új Borsi mesék kötetet is itt foghatjátok majd először a kezetekbe. Kedvezményes könyvvásárral és a szerzők dedikálással is várnak benneteket.

Szép ajándéktárgyak: bögrék, hátizsákok, táskák is gazdára találhatnak ezen a délelőttön. Program az egész családnak!”

Helyszín: Millenáris Fogadó

Az esemény ingyenes.