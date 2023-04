Pontoon – Nyitó Fesztivál 2023

„Kedves barátaink és a Pontoon szerelmesei! Ismét itt a tavasz, mi pedig ismét boldogok vagyunk, hogy immáron 8. alkalommal dobhatjuk le a horgonyt a kedvenc Duna-partunkon, hogy hétfőtől vasárnapig velünk tartsatok egy kis önfeledt táncra, koccintásra, láblógatásra és a naplementékben gyönyörködésre.

Fotó: Facebook

Programok:

04.20 Csütörtök: Nyitóbuli – Adis is OK b2b Akos V

04.21 Péntek: Poppyseed, sacafunk, Nora Matisse, Aurin

04.22 Szombat: Sobekin – Sobek, Daniel Moritz

04.23 Vasárnap: Ramazuri piknik w/ Maron, Jaffa Surfa, Kirill & Kernel

04.24 Hétfő: Jazzelünk – Dudellow vs. Aztékok MC'z

DJ'z: Tink – Hanzee – Mr MSTRS

Ismét ott leszünk a Lánchíd pesti oldalán, a déli pillérnél.