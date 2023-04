Játékos költészetnapi találkozó

„Félek a játszani nem tudó emberektől és mindig azon leszek, hogy az emberek játékos kedve el ne lankadjon, hogy azok a szűkös életföltételek, melyek a játék kedvét és lehetőségét szegik, megszűnjenek." – írta József Attila egy levélben.

Bizony, a vers: játék, benne van minden jókedvünk, kíváncsiságunk, örömünk és szomorúságunk is, előbb velünk, azután helyettünk beszél, segít megérteni az érzéseinket. Ha egy vers olvasása közben már megismertük életünk legfontosabb érzelmi mozzanatait, akkor a való életben is felkészültebben fogadjuk a legszélsőségesebb érzelmi szituációt is. De a versek hozzásegítenek a kreativitás, az empátia és a nyitott gondolkodás képességéhez is.

Szabó T. Anna gyűjteményes kötete Vagyok címmel, Molnár Krisztina legújabb könyve Hosszú utazás címmel látott napvilágot, Nyáry Krisztiántól pedig a tavalyi év végén jelent meg az Így szerettek ők 3. című kötet. Költőként, íróként szeretnek játszani a formával és a műfajokkal, irodalmi esteken a versek és szövegek dallamával, elődök és kortársak megidézésével. Játékos és komoly lesz ez a költészetnapi est is a három neves író, költő közreműködésével.

Jegyek elővételben 2 000 forint, a program előtt a helyszínen 3 000 forint.

Időpont: április 13., 19.15

Helyszín: K11 Művészeti és Kulturális Központ