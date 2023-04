Hangulatkoncert – Ács Dominika & María Valverde

Nem csak esténként érdemes felkeresnie a Müpát annak, aki izgalmas és élő zenei élményekre vágyik. Délutánonként a legkülönfélébb műfajokkal lehet találkozni az Előcsarnok környékén: kedden a könnyűzene, a dzsessz és a népzene, szerdán és szombaton a klasszikus műfajok fiatal képviselői adnak randevút a Müpába betérő, zenére vágyó publikumnak.

fuvola, ének, kalimba – Ács Dominika

zongora, ének, kalimba – María Valverde

Kapusztyin: 24 prelűd jazz stílusban, op. 52, No. 3, 4

Laura Ballestrino: A kör és Kandinsky (El círculo y el Kandinsky)

Ács Dominika: Fall in C

A. Scarlatti-Piaf: O cessate di piagarmi – Dans ma rue

Ács Dominika-María Valverde: Lullaby – medley

Bartók: Tizenöt magyar parasztdal, Sz. 71, BB 79 – részletek

de Falla: Hét spanyol népdal – részletek

Sade: Pearls

Ács Dominika: Little one

Ács Dominika-María Valverde: Folk medley

Ács Dominika és María Valverde duójának esszenciája a kapcsolódás, céljuk, hogy a zene, a művészet igazi összjáték lehessen nem csupán a színpadon, hanem a közönséggel is. Előadóként és alkotóként fontosnak érzik társadalmi kérdésekkel foglalkozni, személyes történeteik is inspirációs forrásuk, gyakran kilépve klasszikus keretek közül, összművészeti elemeket bevonva az előadásaikba.

Időpont: április 19., 17.00 — 18.00

Helyszín: Müpa, Üvegterem