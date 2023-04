Babaszínház a Klebelsberg Kultúrkúriában: Nyuszi, hopp!

Bábjáték dalokkal és mondókákkal.

Kerekecske dombocska,

Itt szalad a nyulacska.

Nyulacskából gombocska,

Gombocskából dombocska,

Itt szalad a nyulacska!

Fotó: Facebook

Szereplők: Balasi Jolán, Nikodémusz Hajnalka, Rózsa Teodóra

Tervezte: Tóth Andrea

Rendezte: Spergel Anna

A babaszínházról:

Akármilyen hihetetlen, a csecsemők, a három éves kor alatti aprócska gyerekek is fogékonyak a színházi előadásra. Persze nem akármilyenre, hanem kifejezetten nekik készülő játékokra. Tudós csoportok: pszichológusok, pedagógusok és művészek hosszú évek óta tartó vizsgálatai alapján ismert, hogy a művészi élmények már a méhen belüli életben is befolyásolják a fejlődést. A kínai császárnékról mesélték, hogy amikor állapotosak lettek, csak szép dolgokat volt szabad nézniük, hallgatniuk és szagolniuk, hogy a magzat is szép és kiegyensúlyozott legyen. Kínában már akkor tudták, amit a mai pszichológia tanít, hogy életünk első kilenc hónapja – még az anyaméhben – és az azt követő három év egész életünkre kihat. Irányt szab személyiségünknek, kreativitásunknak, lelki egészségünknek, egyszóval mindennek, ami bennünk később igazán fontos lesz. Az esztétikai élmény, annak közös megélése, otthoni felidézése s újraélése a csecsemő-szülő kapcsolat erősítésén, elmélyítésén túl, új tapasztalatokkal, ismeretekkel gazdagítja a kisgyermeket. Hatékonyabban, mint bármikor későbbi élete során. A művészet ebben az életkorban segíthet talán a legtöbbet.

Jegyár: 2500 forint

Időpont: április 24., 10.15

Helyszín: Klebelsberg Kultúrkúria