A békéért énekelnek a magyar sztárok - Videó!

Hétfőn egy nagyon különleges videó került fel Ábrahám Róbert YouTube csatornájára. Az orosz-ukrán háború miatt a legfontosabb, hogy minél előbb béke legyen, ezért a magyar sztárok is mikrofont ragadtak, és ezt az üzenetet közvetítették a Hungary For Peace - We Are The World című videóban.

A produkcióban olyan énekesek szerepelnek, mint Király Linda, Curtis, Bebe, Hadas Alfréd Bedy, Pély Barna, Szőcs Reni, Pribelszki Norbert Julian, de közreműködött a videoklipben Schobert Norbi és Tihanyi Tóth Csaba is többek között.