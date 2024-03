Változott az időjárás: a fél országra riasztást adtak ki

Nemrég még azt jósolták a meteorológusok, hogy hétfőn négy nyugati vármegyénkben rondít zivatar az ünnepekbe, ám azóta módosítottak a prognózison, amely szerint immár a fél országra figyelmeztetést adtak ki.

Fotó: Shutterstock

A Köpönyeg szerint vasárnap eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd délután megnövekszik a gomolyfelhőzet, és elszórtan zápor, zivatar is előfordulhat. 22-26 fok körüli kora nyárias időnk lesz.

Ami a húsvéthétfő időjárását illeti, a nap második felében érkezik egy markáns hidegfront, aminek a hatására egyre többfelé várható csapadék. A HungaroMet a várható zivatarok miatt szinte a teljes Dunántúl és Pest vármegye térképét is citromsárgára színezte. Az elsődleges veszélyforrást ezeken a helyeken a villámlás jelenti, de emellett esetenként szélerősödés és jégeső is előfordulhat.

Grafika: met.hu

Addig azonban az orvosmeteorológus szerint melegfronti hatás terheli szervezetünket, ami különösen az idősek és a krónikus betegek szervezetét viselheti meg, de az egészséges szervezetre is hatással lehet. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Emiatt sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát – figyelmeztet Pukoli Dániel.