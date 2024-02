A kovászos kenyértől az óriás sajttortáig

A közelmúltban A Déryné bisztró egy -egy fogását teszteltük, most megmutatjuk az új látványpékség utcáról elérhető fenomenális kínálatát.

A Déryné Pékségben nemcsak a látvány fenomenális (Fotó: Fodor Erika)

A Déryné Pékségből a Krisztina körútra kiáradó illatok és maga a helyiség guszta látványa is csábító, de ha az ember bemegy, és meg is kóstolja a helyben készült kenyér és péksütemények gazdag kínálatának valamelyikét, akkor biztosan elcsábul. Arról nem is beszélve, hogy az a minőség, amit kapunk, ár-érték arányban több, mint megéri.

Túrós batyuk (Fotó: Fodor Erika)

Ottjártunkkor például az óriás sajttorta szelet 1 ezer forintos áron volt elérhető, az óriás brownie-hoz és a tömény leveles pisztácia tortához hasonlóan. Az ízélmény pedig szavakkal leírhatatlan. A kacsazsíros pogácsára, a pesztós batyura, az édes csigaváltozatok, chedaros stick, croissant-ok, babkák, habcsók-tortaváltozatok, kalácsok és társaikra. Aki nem hiszi, kóstolja meg!