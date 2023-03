Íme a 3 legfinomabb szénhidrátszegény recept húsvétra

A húsvét elképzelhetetlen főtt sonka, tojás, torma nélkül. A dietaesfitnesz.hu most összegyűjtött 3 fantasztikus receptet, amik miatt még az alakodat sem kell féltened!

Fotó: Illusztráció (Pixabay)

TÖLTÖTT TOJÁS

Hozzávalók:

12 db tojás

10 dkg vaj

10 dkg natúr krémsajt

2 ek. mustár

citromlé

só, bors

Recept:

Keverjünk krémet a szobahőmérsékletű vaj, a krémsajt, a mustár és a félbevágott főtt tojásokból kivett tojássárgák felhasználásával. Az alapmasszát sózzuk, borsozzuk, majd háromfelé választjuk. Az egyik adagot hagyjuk meg natúran. A másikba keverjünk apróra vágott kaliforniai paprikát, a harmadikba pedig kígyóuborkát. A háromféle krémet töltsük vissza a tálcán elrendezett fél tojásokba.

TORMAKRÉMES SONKATEKERCS

Kenjük meg a sonkaszeleteket 1/3-ad rész natúr sajtkrém, 1/3 rész sűrű besamelmártás és 1/3 rész reszelt torma keverékével, majd csavarjuk föl.

ASZPIKOS HÚSVÉTI ZÖLDSÉGTORTA SONKATALPON

Hozzávalók:

5 db kemény tojás

25 dkg zöldborsó, kukorica forrázva (elhagyható)

5 dkg répa előfőzve, kockázva

30 dkg sonka felkockázva

30 g zselatin

1,5 liter leszűrt húsleveslé

Recept:

Tegyük az átszűrt alaplébe a zselatint, és gyenge lángon melegítsük addig, míg a kristályok feloldódnak – forralni nem szabad –, majd hagyjuk hűlni. A forma aljára öntsünk egy keveset a már csak langyos zselatinos léből, a forma belsejét pedig kenegessük ki ecsettel. Tegyünk egy-egy petrezselyemlevélkét az ívekbe, szépen díszít! Ekkor már láthatjuk, ha a zselatin szépen dermed. Mehet is a hűtőbe! Ha az első réteg megkötött, terítsük rajta szét a zöldborsót, répát, esetleg kukoricát, spárgát is használhatunk, jöhet egy újabb adag zselatin, majd irány a hűtő! Következő körben a negyedbe vágott tojásokat fixáljuk a zselatinnal, a formát tegyük újra a hűtőbe! Ha ez a réteg is megkötött, a kimaradó helyet rakjuk meg kockára vágott sonkával, majd töltsük fel a formát színültig a zselatinos lével. Csak közvetlenül a tálalás előtt borítsuk ki a formából! A zselatin könnyen elválik az edény falától, ha egy kés hegyéves segítünk neki.