Erre figyelj, ha megy a klíma az autóban!

A légkondicionáló hatékonysága és a figyelmeztető jelek

Előfordul, hogy figyelmen kívül marad a hűtőközeg, vagy a klímagáz szivárgása, ezt a problémát egyre gyengülő hűtés jelezheti. Ha pedig sokáig használjuk ilyen állapotban a berendezést, azzal nemcsak a hűtés szűnhet meg, de a klímakompresszor is tönkremehet, aminek a cseréje nem olcsó mulatság. Ilyen esetben kérjük szakértő segítségét.

Mikor állítsuk le a hűtést?

Tévhit az is, ha az érkezés pillanatáig járatjuk a klímát. A masinát ugyanis érdemes már 5 perccel a gépkocsi leállítása előtt kikapcsolni, miközben a ventilátort még hagyjuk járni. Ez segíthet abban, hogy kiszáradjon a rendszer, azaz elpárologjon a kondenzvíz. Ha nem így teszünk, a visszamaradó nedvesség penészt és rossz szagot okozhat.

Miért fontos az autós klíma karbantartása?

Rengetegen megfeledkeznek arról a tényről, hogy csak egy rendszeresen karbantartott klímaberendezés képes megfelelően működni. A szűrők és a hűtőközeg idővel elhasználódik, aminek következtében penészes, dohos szag, allergiás tünetek és csökkenő hatékonyság jelentkezhet. Éppen ezért fontos időt fordítani a szervizelésre. Ha sok idő után először kapcsoljuk be, kezdjük a takarítással!

Mutatjuk, hogy hogyan tisztíthatod a gépjármű klímaberendezését!

Klímatisztítás házilag: Lehetséges!

A légkondicionáló berendezést otthon is karbantarthatjuk, illetve kitisztíthatjuk, ám nem árt körültekintőnek lenni, és odafigyelni néhány kardinális dologra. Ezt azért is tanácsos időnként megtenni, hogy elűzzük a kellemetlen szagokat, és egészségesebb levegő legyen az utastérben. Első lépésként szerezzünk be kifejezetten autós célra való klímatisztító spray-t vagy habot, méghozzá olyat, ami egyben penész- és baktériumölő hatású is.

Alapos takarítás autós klímatisztítóval

Fontos, hogy alaposan elolvassuk az adott termék használati utasítását, mielőtt ráfújjuk a hőcserélőre, azaz a szellőzőrendszerbe. Azért is, mert ha nem járunk el megfelelően, akár az autó elektronikája is károsodhat, kialakulhat rövidzárlat, és a szigetelések is sérülhetnek. Akárcsak akkor, ha gyorsan túl akarunk esni a műveleten és „össze-vissza” fújkáljuk a szellőzőjáratokat. Ezek a szerek remekül fertőtlenítenek, és nagy előnyük, hogy fizikailag is megtisztítják az alkatrészeket. A szóban forgó részhez néhány perces szereléssel férhetünk hozzá.