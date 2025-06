Mértani pontossággal szakad ketté az ország: zivatar miatt adtak ki riasztást

Miközben hamisítatlan nyári, strandra csábító idő vár ránk a mostani hétvégén, a jövő hét elejére 11 vármegyére adtak ki elsőfokú riasztást zivatar miatt. Jöjjenek a részletek!

11 vármegyére adtak ki elsőfokú riasztást zivatar miatt hétfőre (Fotó: unsplash)

Szombaton verőfényes, derült idő várható, csak elszórtan fordulhat elő némi felhőzet, az is csapadék nélkül. Az északkeleti szél főként a keleti országrészben élénkülhet meg. A hőmérséklet 25 és 30 fok között ingadozik.

A folytatás sem lesz rossz a napozás szerelmesei számára: vasárnap még melegebb lesz, a hőmérséklet elérheti a 32-33 fokot is. A légmozgás gyenge marad, ideális feltételeket biztosítva ezen a napon is a szabadtéri programokhoz.

Hétfőn ugyanakkor északnyugat felől érkező gyenge hidegfront hatására megerősödhet a szél, valamint elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Ennek ellenére marad a kellemes, 25-30 fok közötti nyári hőmérséklet – írja a Köpönyeg.hu meteorológiai portál.

A HungaroMet veszélyjelzési térképén június 16-ára, hétfőre 11 vármegyére adtak ki elsőfokú riasztást zivatar miatt. Mint írják, az érintett területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat! Mutatjuk, mely vármegyék érintettek:

Fotó: met.hu

