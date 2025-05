Figyelem, nem mindenre csodaszer a szódabikarbóna! Ez a trükk többet árt, mint hinnéd

Már egy jó ideje hazánkban is igen népszerű a különféle vegyszermentes takarítási módszerek, van akinek a környezeti és egészségügyi okokból fontos a téma, míg egyesek szimplán spórolni szeretnének. Bármi is álljon a háttérben a módszer kedvelőinek nem kell bemutatni a szódabikarbónát, hiszen napjainkra már egy szinte mindenre is alkalmas csodaszerként tartjuk számon. Azonban azért érdemes szem előtt tartani, hogy nem mindenre, alkalma, sőt, van hogy többet árt, mint használ!

Nem mindenre csodaszer a szódabikarbóna Fotó: freepik.com

Hoztunk is 5 példát, amikor a szódabikarbóna használata kimondottan káros lehet:

1. Ablaktisztításhoz válaszd inkább az ecetet

Általában az üvegfelületeket nem jó ötlet szódabikarbónával takarítani, hiszen az apró szemcsék megkarcolhatják őket. De ha nem is karcolja össze, mert óvatos vagy, vékony rétegben rászárad a felületre a szódabikarbóna, és matt hatású lesz. Ezért nemcsak az ablakok, de a kerámialapos tűzhely, az üvegpolcok tisztítására is érdemes inkább ecetet használni.

2. Márvány munkalapokon használj mást

A szódabikarbóna felmarja a márvány finom, felső rétegét, így a munkalap vagy asztal karcos, fakó lesz idővel. Erre is érdemesebb inkább az ecetet használni.

3. Oxidálja az alumínium edényeket a szódabikarbóna

Sok fémes felületen használhatod, de az alumínium dolgokat – például a kotyogós kávéfőzőt – nem tanácsos ezzel tisztítani. Egy alapos szódabikarbónás tisztítás után, főleg, ha sokáig hagyod hatni a felületen, az alumínium edények oxidálódhatnak, vagyis örökre csúnya lehet a színük.

4. Fogfehérítésre sem jó ötlet

Elterjedt praktika, hogy ragyogó mosolyt ad a szódabikarbónás fogmosás, de fogorvosok nem ajánlják, hogy ezzel fehérítsük a fogainkat. A kis szemcsék megkarcolhatják a fogzománcot, és ezekben a mikrosérülésekben baktériumok telepedhetnek meg, ez pedig egyenes út a fogszuvasodáshoz.

5. A bútorok sem szeretik

Bármilyen hatásos is a szódabikarbóna, a bútorok tisztítására nem érdemes használni. A natúr fa bútorok elszíneződhetnek, a kezelt felületeken feloldhatja a pácot vagy lúgot, így foltosra színeződhet a kedvenc bútorod. A politúrozott felületeket pedig megkarcolja a szódabikarbóna - írja cikkében a Ripost.