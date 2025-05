Szuper kilátások: ez a csillagjegy hatalmas sikerekre számíthat!

2025. május 10. - Horoszkóp

Ilyen nap köszönt ma a csillagjegyekre! / Fotó: Metropol

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Merkúr kilép a Kos jegyéből, és innentől a Bika jegyéből folytatja útját - de ez önre is jó hatással lesz. A Bika Merkúr ugyanis a józanság, higgadtság jelképe, és segít minden konfliktust elrendezni. A Hold a Mérlegben van, ami pedig azt jelzi, hogy nagyon érdekes, izgalmas szellemi élményei lehetnek.







Bika (04. 21. – 05. 20.)

A Merkúr ma belép a jegyébe, és ez szuper fejleményeket jelez. Azt mutatja ugyanis, hogy most nagyon jól működik a hétköznapok szintjén, és a hosszú távú terveiben is. Így nem csak ma, hanem a következő hetekben is sikerre számíthat.







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Szombaton az uralkodó bolygója, a Merkúr jegyet vált, belép a Bikába. Ez leföldeli, megnyugtatja, harmóniába hozza. Ezt erősíti egyébként a Mérleg Hold is, ami szintén csodálatos összhangban van a jegyével. A mai nap igazán alkalmas arra is, hogy ismerkedjen, randizzon.







Rák (06. 22. – 07. 22.)

Uralkodó bolygója, a Hold még vénuszi jegyben, a Mérlegben jár, és ettől most nagy igénye van a kultúrára, vagy arra, hogy alkosson valamit. Egy szép film, vagy egy különleges recept megvalósítása is jó ötlet. A romantika is nagy szerepet kap most, lepje meg a párját egy finom vacsorával.







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A Hold ma kedvező fényszöget zár be a Jupiterrel, ami a nagy szerencsét jelképezi. A mai napon azt fogja tapasztalni, hogy minden a legjobban sül el, és ha van is akadály, az szinte magától megoldódik. Ha szingli, a ma este szerelmet hozhat!







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Lehet szombaton egy szituáció, ami elgondolkodtatja. Váratlan akadályok merülhetnek fel és talán ez már nem igazán írható a véletlen számlájára. Lehet, hogy ön előtt áll egy tisztázó beszélgetés egy közelálló emberrel arról, hogy valóban támogatja-e.







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

A Mérleg Hold tovább folytatja "sikerszériáját". Kap ugyanis egy támogató fényszöget a Jupitertől, ami kimondottan szerencsét jelez önnek valamiben. Este viszont átlép a Skorpióba - vigyázzon, a párja féltékeny lehet!