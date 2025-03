Szegedi Erika leleplezte a vérhold titkát: elhozza az igaz szerelmet

Virágba borulnak a fák, az emberek szívét is elönti a melegség, így érzelmekben gazdag időszak veszi kezdetét, amire most még a március 14-i vérhold is rányomja a bélyegét. Szegedi Erika szerint most az is szerelmes lesz, aki eddig nem akart az lenni.