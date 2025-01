Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Elégedett lehet a szilveszterrel, jól sikerült minden, pont, ahogy eltervezte, úgyhogy újév napján elégedetten dőlhet hátra. Tegye azt, amihez igazán kedvet érez. Ha ez a bekuckózás, filmnézés, akkor tegye azt, ha séta, kirándulás, akkor meg arra szánjon időt.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Minden bolygóállás azt húzza alá, hogy szuperül alakul az elseje is. Arra viszont vigyázzon, hogy most csak is az őszinte érzéseit mutassa meg. Tudja, amilyen az év első napja, olyan lesz a folytatás is…

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Igazán a helyén érzi magát, és kerek a világ ön körül. Napközben belép a Hold a jegyébe, és ezt tovább erősíti. Csináljanak valamit együtt a párjával, a szeretteivel. Jó lenne valamilyen aktív program, jó levegő.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Az év első napja egészen különleges lesz a önnek, hiszen minden az elképzelése szerint történik, és ez joggal tölti el boldogsággal. Olyan sokat dolgozik a rohanós hétköznapokon, most igazán használja ki minden pillanatát az ünnepnek, a pihenésnek!