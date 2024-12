Sok volt a finom falat az ünnepek alatt, nem múlik a kajakóma? – Tippjeinkkel gyorsan jobban fogod magad érezni

Az ünnepi szezon a családi lakomák, a finom ételek és a jókedv ideje, ám ez sajnos gyakran együtt járhat a kajakóma okozta kellemetlen rosszulléttel is. Szerencsére erre is van megoldás! Most bemutatunk 8 bevált módszert, hogy idén ne a puffadás és az émelygés legyen a középpontban a két ünnep közötti időszakban.

Ezekkel a tippekkel elkerülheted, hogy a kajakóma utáni rosszullétet (Fotó: Illusztráció/Pexels)

Így vedd fel a harcot a kajakóma ellen!

Ezekkel a tippekkel könnyen kompenzálhatod a túlevést, ha túlzásba vitted a kalóriabevitelt az elmúlt napokban. Fontos tudnod, hogy ha nem figyelsz oda, akkor könnyen komoly emésztési panaszokkal kell majd szembenézned. A túlevés miatt akár puffadás, görcsök, „kemény has” érzet, szélsőséges esetben pedig akut epegörcs vagy hasnyálmirigy-gyulladás is kialakulhat.

1. Egy pohár meleg zöld tea csodákra képes!

Kezdd az ünnepi ebéd utáni regenerációt egy pohár meleg zöld teával! A népszerű zöld tea nemcsak a túlevés után segít megnyugtatni a gyomrot, hanem a gyors zsírégetésért is felel.

2. Joghurt és áfonya a bélflóra helyrehozásáért

Egy kis adag cukormentes joghurt, friss áfonyával remek választás lehet az ünnepi ebéd után. Nemcsak finom, de támogatja a bélflórádat is, és aktívan tesz annak helyreállításáért.

3. Ne dőlj le azonnal!

Bár csábító lehet egy kiadós ebéd után szundítás, de a túlevés után jobb, ha inkább mozgásban maradsz kicsit. Egy rövid séta a friss levegőn segít, hogy a gyomrod gyorsabban dolgozzon!

A gyomorpanaszok okozta fájdalom néha elviselhetetlen lehet (Fotó: Illusztráció/Pexels)

4. Próbáld ki a gyógynövényteákat is!

A borsmentatea vagy a gyömbértea kiválóan enyhíti a puffadást és megnyugtatja az emésztőrendszert is. És egy efféle csésze forró tea akkor is csodákat tehet, ha éppen az émelygéssel kell megbirkóznod.

5. Hagyj helyet a folyadéknak is!

Az ünnepi lakomák során hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy a testünk folyadékot is igényel. Ezért igyál sok vizet, hiszen azzal segítheted az emésztést és megelőzheted a puffadást.

6. Egyél lassan!

Tudtad, hogy kb. 20 perc kell az agyadnak ahhoz, hogy felismerje: tele van a gyomrod? Ezért fontos, hogy lassan egyél, alaposan megrágva minden falatot. A habzsolás nemcsak plusz kalóriákat, hanem emésztési gondokat is jelent.