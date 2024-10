Hamar megromlik az étel a hűtőben? Van megoldás!

Szinte mindenkivel megesett már, hogy pár hét elteltével nagytakarítást kellett tartani a hűtőben, mert a sok étel, amit vettünk nem lett elfogyasztva. De mint mindenre, erre is van egy hasznos tipp, ami elsőre evidensnek tűnhet, de valójában számtalan ember esik ebbe a hibába, ráadásul újra és újra. Mary Baer szerint ez a legkézenfekvőbb megoldás.

Az ételek fölösleges kidobása XXI. századi probláma (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels/Engin Akyurt

Így maradhat több étel a hűtőben

A romlandóbb árucikkeket helyezzük előre, és a hasonló termékeket csoportosítsuk egy helyre. Azt tanácsolja továbbá, hogy a hűtőszekrényben a hamarosan lejáró tételek számára egy „fel kell használni” részt is el kell különíteni. Az, hogy minden észrevehető legyen, valóban létfontosságú, ezért Baer azt is javasolja, hogy használjunk átlátszó tárolókat és látható dátumokkal ellátott címkéket. A hűtőszekrény kategorizálása úgy, hogy a maradékoknak vagy a zöldségeknek külön helyet alakítsunk ki, valamint ezeknek a részeknek a következetes ellenőrzése és átszervezése nagyszerű módja annak, hogy csökkentsük a túlvásárlást vagy azt, hogy elfelejtsük, mi kell otthonra. Baer legfontosabb tippje az élelmiszerromlás csökkentésére azonban még ennél is egyszerűbb: „Figyelj arra, hogy mit vásárolsz!”

Mary Baer szerint a túlköltekezés megakadályozása látványos eredményekhez vezethet, ezért vegyük csak azt, ami kell otthonra. Lehetőleg próbáljunk meg ellenállni az impulzusvásárlásoknak és alakítsunk ki egy szisztémát, amikor vásárolunk.

Az ételpazarlás megelőzése érdekében készült videók közül CES Warren YouTube csatornáján található videó elérhető az említett csatornán.