Nem is olyan egyszerű: így lesz tökéletes a leveles tésztából készült sütemény

Nem gond egy gyors édes vagy sós batyut, lepényt az asztalra varázsolni, ha van a fagyasztóban konyhakész leveles tészta. Az igazán finom és látványos ételek elkészítéséhez azonban elengedhetetlen a tészta megfelelő tárolása. Ehhez és a sütéshez is adunk tippeket - írja a Mindmegette.

Ettől lesz tökéletes a leveles tészta

A fagyasztott leveles tésztát otthon tedd a mélyhűtőbe, és a dobozon feltüntetett lejárati idő előtt használd fel. Ha saját magad készítetted a tésztát, és nem használtad fel azonnal, szorosan műanyag fóliába csomagolva hűtőszekrényben 3 napig, fagyasztóban akár 1 hónapig is tárolhatod. A megsült leveles tészta légmentesen záródó edényben akár egy hétig is eltartható, ám biztosan te is tudod, hogy a legjobb azonnal, frissen elfogyasztani, hiszen ilyenkor a legfinomabb.



Tippek a sütéshez:

Ha készen állsz a sütésre, vedd ki a tésztát a fagyasztóból, és hagyd 20 percig szobahőmérsékleten, mielőtt dolgozni kezdenél vele. Kiolvadás után a lehető legkevesebbet nyúlj a tésztához, hogy ne melegedjen át!

A tészta maradjon hideg egészen a sütőbe kerülés pillanatáig. Ha ugyanis a tészta meleg, a vaj sütés közben „kifolyik”. A legjobb eredmény érdekében gyorsan kell dolgozni, határozott mozdulatokkal!

Ahhoz, hogy a tészta szép magasra emelkedjen, a sütőnek forrónak kell lennie. Melegítsd elő a sütőt 200 fokra és csak akkor tedd be az ételt, amikor eléri a megfelelő hőmérsékletet.

Még a legjobb receptből készült leveles tészta sem lesz szellős és magas, ha túl vastag. Ügyeljünk arra, hogy tartsuk be a receptben ajánlott méreteket!

Légy óvatos, amikor a tészta tetejét tojással kened. Ha ugyanis a tojás lecsöpög, a tészta egy része összetapadhat és ott nem fog szépen felemelkedni. Az ilyen sütési baleset elkerülhető, ha hagysz egy kis szabad területet (margót) a tészta szélén, ahová már nem kensz tojást.

A leveles tészta vágásakor soha ne használj fogazott kést, az ugyanis „megrágja” a szélét, és megnehezíti a tészta kelését.

Próbáld egyenletes szurkálni villával a tésztát – ha ugyanis nem így teszel, a tészta egyes részei túlságosan felpuffadhatnak, míg más részei laposak maradhatnak.