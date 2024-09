Így pakolj a hűtőbe, hogy ne romoljanak meg az ételek

Nagybevásárlás vagy nagyobb családi összejövetelek, ünneplések után mindig nagy kérdés: és akkor most mit hova rakjunk? A legnagyobb fejtörést ilyenkor a hűtést igénylő ételek okozzák. Márpedig a helyes tárolás sokat segít abban, hogy tovább elálljanak. De hogy mennyi is az annyi? Meddig lehet őket maximum tárolni egy tojás, felvágott vagy épp sajt esetében? Mutatjuk!

Így tárold ételeidet a hűtőben.

Húsfélék

Egy egészben lefagyasztott szárnyas egy évig is eláll, darabolva azonban csak 9 hónapig. A darált hús nyersen csupán 2-3 hónapig maradhat a fagyasztóban. Ha szeleteket akarsz fagyasztani, nagyobb adagot is feldolgozhatsz úgy, hogy a szeletek közé fóliát helyezel, így fagyottan is le tudsz emelni annyi darabot, amennyire éppen szükséged van.

Tojás

A hűtő ajtajában lévő polcok a legmelegebb helyek, ezért ide azok a termékek kerüljenek, amelyek nem igényelnek különösebben alacsony hőmérsékletet. Ilyen például a tojás. Nem szükséges megmosni mielőtt bepakolod, arra viszont mindenképpen ügyelj, hogy ne érintkezzen más élelmiszerekkel. A főtt tojás maximum 1 hétig tárolható hűtőben, függetlenül attól, hogy meghámoztad-e, vagy sem. A nyers és a főtt tojást mindig tartsd elkülönítve. A nyers tojást tartalmazó ételeket és a majonézes saláták maradékát az elkészítésüket követő 24 órán belül el kell fogyasztani!

Vaj

Ezt is érdemes a hűtő ajtajába pakolni, hogy friss és kenhetően puha maradjon. Ha nem használsz rendszeresen vajat, vágd kisebb darabokra, és az apró kockákat fagyaszd le.

Sajt

A lágy sajtok egy-két hétig, a kemények három hétig is megőrzik frissességüket. A legjobb, ha folpakba csomagolva vagy légmentesen záródó műanyag dobozban rakod el a hűtő felső polcára. Itt átlagosan 8 fok körüli hőmérséklet uralkodik, ami garantálja, hogy a finomságok aromája megmaradjon.

Felvágottak

Gépsonka, szalámi és társaik – a csomagolás felbontásától számított három napon belül javasolt az ilyen termékeket elfogyasztani. Lehetőleg a zöldséges rekesz feletti polcon tárold őket: ez a hűtőszekrényben a „Déli-sark”, természetesen azért emlegetik így, mert itt van a leghidegebb.